«Барселона» – без чемпионств в Примере два года подряд. Это первый подобный случай за последние 13 лет

Накануне каталонцы проиграли «Сельте»

«Барселона» / фото - Getty Images

«Барселона» лишилась шансов на чемпионство в текущем сезоне Примеры после поражения в матче 37-го тура чемпионата с «Сельтой» (1:2).

Таким образом, каталонская команда не станет чемпионом Испании во второй раз подряд. Для «сине-гранатовых» это первый подобный случай за 13 лет. В розыгрышах-2006/2007 и 2007/2008 они также не сумели стать чемпионами, после чего не оставались без титула дольше чем на один сезон.

Фаворитом текущего сезона является «Атлетико», который идет на первом месте таблицы с активом в 83 очка. Шансы на чемпионство также сохраняет мадридский «Реал» (81), располагающийся строчкой ниже.

Напомним, Хави может стать новым тренером «Барселоны».