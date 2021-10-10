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«Барселона» близка к продлению контракта со своим юным лидером
Сторонам остается решить один принципиальный момент
10 октября 19:15
Педри / Фото - ФК Барселона
Полузащитник «Барселоны» Педри близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Тем не менее, присутствуют некоторые разногласия.
Клуб намерен продлить контракт на пять лет, а 18-летний игрок хочет подписать соглашение на меньший срок. Компромиссным вариантом может выступить схема «3+2».
Отмечается, что в документе будет прописана солидная сумма отступных. Она составит 400 миллионов евро.
Напомним, сейчас Педри восстанавливается после травмы.
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