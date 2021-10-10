«Барселона» близка к продлению контракта со своим юным лидером

Сторонам остается решить один принципиальный момент

Педри / Фото - ФК Барселона

Полузащитник «Барселоны» Педри близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Тем не менее, присутствуют некоторые разногласия.

Клуб намерен продлить контракт на пять лет, а 18-летний игрок хочет подписать соглашение на меньший срок. Компромиссным вариантом может выступить схема «3+2».

Отмечается, что в документе будет прописана солидная сумма отступных. Она составит 400 миллионов евро.

Напомним, сейчас Педри восстанавливается после травмы.