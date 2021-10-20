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«Барселона» - «Динамо»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Хватит ли «Барсе» сил одолеть «Динамо» после ряда поражений в Лиге чемпионов?
Футбол Прогнозы
12:10
«Барселона» - «Динамо»: прогноз на матч Лиги чемпионов Прогноз

Предматчевые факты о командах:

  • «Барселона» выиграла четыре из шести домашних игр в этом сезоне.
  • «Барселоне» не удалось сохранить ничейный результат в пяти из шести домашних игр в сезоне 2021–2022.
  • «Барселона» в прошлом выиграла все матчи против киевского «Динамо».
  • Киевское «Динамо» пропустило два или меньше мячей в 29 из последних 35 матчей Лиги чемпионов.
  • Киевское «Динамо» только однажды выиграло в последних шести играх на выезде в еврокубках.

«Барселона», похоже, возвращается к прежней форме после ужасного начала сезона, но в Лиге чемпионов еще предстоит наверстать упущенное. Рональд Куман, который был близок к увольнению две недели назад, частично реабилитировался, когда «Барса» обыграла «Валенсию» со счетом 3:1 в Ла Лиге, оставшись в пределах нескольких очков от лидеров.

В отличие от двух предыдущих матчей против «Бенфики» и «Атлетико Мадрид», каталонцы снова выглядели приличной футбольной командой, и отчасти это можно объяснить долгожданным возвращением Ансу Фати. Подросток, впервые выступивший за «Барсу» почти за год, забил 11 голов из последних 16 ударов по воротам.

Участие Фати в девяти голах из его предыдущих 10 игр в качестве стартера во всех соревнованиях (7 голов, 2 передачи) говорит о том, что в сегодняшнем матче он невероятно ценен, хотя возвращение Серхио Агуэро в форму может означать, что Фати останется на скамейке запасных.

Киевское «Динамо» испытает свои силы пробить оборону «Барселоны», которая пропустила 14 голов в последних пяти матчах Лиги чемпионов и, возможно, по-прежнему страдает от двух поражений от «Баварии» и «Бенфики» со счетом 3:0 в этом сезоне. В течение некоторого времени «чистые» таблицы были проблемой для команды Кумана, хотя отстранение Эрика Гарсии, которого закрывали оппоненты, может в некоторой степени исправить их «мягкий центр».

Но «Динамо» по-настоящему напугало «Барсу» своим визитом на «Камп Ноу» в прошлом сезоне, поскольку хозяевам потребовался Марк-Андре тер Штеген, чтобы вырвать победу со счетом 2:1, когда гости забили гол.

Нет сомнений в том, что «Барселона» борется за победу в матчах и не является командой, которую можно считать фаворитом на пути к Лиге чемпионов. Тем не менее, у них неплохой результат дома, несмотря на отсутствие общей формы, они должны суметь обыграть киевское «Динамо» на «Камп Ноу» с домашней поддержкой за спиной. Надежная ставка – победа «Барсы» с коэффициентом 1.3. Но взяв во внимание тот факт, что «Динамо» редко пропускает более двух мячей в играх такого уровня, предлагаем вам более интересный прогноз на точный счет 2:1 с коэффициентом 9.75.

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Комментарии 5

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20 октября 2021г. 14:24
Думаю Барса больше 4х голов не забьет но и пропустить может.Хотя могут и 6 влупить.
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20 октября 2021г. 14:21
4-1 реальный счет.Или разгром 6-0
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20 октября 2021г. 13:43
3-0 в Киеве и 0-4 у них дома Динамо с Шевой драли их как хотели
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20 октября 2021г. 13:38
А как же сезон 98-99, где Динамо разгромило Барсу с общим счётом 7-0?
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20 октября 2021г. 13:04
Барселона не все матчи выиграла у киевского "Динамо" в прошлом!!!
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