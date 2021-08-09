«Барселона» добыла первый трофей без Месси, разгромив «Ювентус»

Депай забил уже на третьей минуте

Фото - ФК Барселона

В матче за Кубок Гампера «Барселона» разгромила «Ювентус».

Каталонцы повели в счете уже на третьей минуте. Забил летний новичок команды Депай. Соперники ушли на перерыв при минимальном преимуществе «сине-гранатовых».

После перерыва в составе «старой синьоры» был заменен Роналду. Без лидера «бьянконери» так и не сумели забить. Зато это делали каталонцы. Брэйтуэйт и Пуч довели дело до разгрома.

Это первый трофей «Барселоны» после ухода Лионеля Месси.

Кубок Гампера

«Барселона» – «Ювентус» 3:0

Голы: Депай, 3, Брэйтуэйт, 57, Пуч, 90+2

«Барселона»: Нето, Дест (Эмерсон, 62), Пике, Араухо (Умтити, 62), Жорди Альба (Бальде, 71), Бускетс, Серджи Роберто (Пуч, 71), Демир (Гонсалес, 62), Гризманн (Кольядо, 86), Депай, Брэйтуэйт (Манай, 78).

«Ювентус»: Шченсны (Перин, 46), Де Шильо (де Винтер, 79), де Лигт (Кьеллини, 61), Ругани (Бонуччи, 61), Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Бентанкур (Данило, 46), Рэмзи (Маккенни, 46), Бернардески (Раноккия, 61), Куадрадо (Кьеза, 46), Мората (Маркес, 61), Роналду (Кулусевски, 46).

Предупреждения: Брэйтуэйт, Эмерсон – Маккенни