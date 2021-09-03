«Барселона» договорились о переходе игрока «Лейпцига»

Каталонцы вернуться к трансферу зимой

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«Барселона» согласовала переход с полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо.

Каталонцы собираются вернуться к трансферу зимой или следующем летом. Немцы в курсе переговоров между игроком и другой командой, сообщает Mundo Deportivo.

Ольмо согласовал контракт с «Барселоной» на пять лет. «Лейпциг» потребует не менее 75 миллионов евро за испанца.

Отмечается, что зимой «Барселона» и «Лейпциг» не договорились о переходе за 58 миллионов евро.

Ольмо является воспитанником «Барсы». Игроком также интересовался «Реал».