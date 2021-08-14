«Барселона» еще должна выплатить Месси внушительную сумму

У каталонцев остались долги перед игроком

Лионель Месси / фото - Marca

«Барселона» до сих пор не расплатилась с нападающим Лионелем Месси, покинувшим клуб этим летом, сообщает Diario Sport.

Еще при правлении экс-президента каталонцев Хосепа Бартомеу, руководство попросило игроков клуб согласиться на рассрочку в выплате зарплаты, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Как сообщает источник, клуб до сих пор не выплатил задолженности игрокам, а долг перед Месси является наибольшим и составляет 52 миллиона евро.

«Барселона» планирует погасить этот долг полностью погасить долг к концу 2022 года.

Сейчас же экс-капитан «блаугранас» присоединился к ПСЖ, где приступил к тренировкам и готовится к старту нового сезона. Стало известно, когда он сможет дебютировать за французский гранд.

Напомним, салфетка, которой Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции выставлена на аукционе за 1 миллион евро.