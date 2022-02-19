«Барселона» готова бросить все силы на подписание Холанда

Форвард хочет в «Реал»

Фото: Marca

«Барселона» нацелена летом на подписание форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

Каталонцы готовы бросить все силы на подписание нападающего. Это инициатива президента команды Жоана Лапорты. Он поручил руководству «Барсы» обеспечить переход нападающего, сообщает marca.

По его мнению, Холанд поможет «Барселоне» вернуться в ранг топ-команды мира.

Сам форвард хочет в «Реал» и уже попросил организовать трансфер в мадридский клуб. Сообщалось, что стороны уже заключили соглашение.

Также норвежец интересен ПСЖ.