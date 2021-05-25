Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Голкипер сборной Германии может быть арендован дортмундской «Боруссией»
22:38
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - football24.news«Барселоны» и «Ювентус» – главные претенденты на голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
Контракт вратаря сборной Италии с «Миланом» истекает и продлен не будет.
Накануне стало известно, что на медосмотр в «Милан» прилетел голкипер «Лилля» Майк Маньян, который должен заменить Доннарумму.
Как сообщает Football Italia, «Ювентус» был фаворитом в борьбе за Доннарумму, который станет свободным агентом летом, но «Барселона» перебила предложение туринцев и готова предложить зарплату в 10 млн за сезон.
Если трансфер Доннаруммы состоится, то каталонцы могут попрощаться с вратарем сборной Германии Марком-Андре тер Штегеном, которого отдадут в аренду дортмундской «Боруссии».