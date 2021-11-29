«Барселона» готова продать Депая зимой

Голландца подписали лишь летом

Фото: Marca

«Барселона» готов отпустить нападающего Мемфиса Депая уже зимой.

Как утверждает todofichajes.com, 27-летний голландец несчастлив в каталонской команде. Он может сменить обстановку.

«Барселона» не будет удерживать игрока и готова к его уходу. Он интересен ряду клубов Серии А и АПЛ.

Отметим, что голландец пришел в команду лишь летом. Он подписал контракт на два года.

В нынешнем сезоне на счету Мемфиса 14 матчей, восемь голов и два ассиста в Ла Лиге. Также он стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов.