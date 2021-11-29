«Барселона» дожала «Вильярреал» на последних минутах
«Барселона» готова продать Депая зимой
Голландца подписали лишь летом
12:33
Фото: Marca
«Барселона» готов отпустить нападающего Мемфиса Депая уже зимой.
Как утверждает todofichajes.com, 27-летний голландец несчастлив в каталонской команде. Он может сменить обстановку.
«Барселона» не будет удерживать игрока и готова к его уходу. Он интересен ряду клубов Серии А и АПЛ.
Отметим, что голландец пришел в команду лишь летом. Он подписал контракт на два года.
В нынешнем сезоне на счету Мемфиса 14 матчей, восемь голов и два ассиста в Ла Лиге. Также он стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов.
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