«Барселона» готова расстаться со своим самым дорогим приобретением

Игрок до сих пор не вписался в команду

Филиппе Коутиньо / фото - Eurosport

Руководство «Барселоны» хочет избавиться от нескольких игроков, в том числе от своего самого дорогого актива Филиппе Коутиньо, сообщает Goal.

Каталонцы ведут активную трансферную кампанию: уже подписали свободными агентами Серхио Агуэро и Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», и на подходе Мемфис Депай. Но для дальнейших покупок «блаугранас» нужно избавиться от нескольких игроков.

В первую очередь «сине-гранатовые» хотят распрощаться с Коутиньо, Самуэлем Умтити и Миралемом Пьяничем.

Финансовые проблемы каталонцев, чьи долги составляют более миллиарда евро, заставляют их идти на продажу многих игроков. Тем не менее, «Барсе» нужно еще усилятся, если они хотят бороться за крупные трофеи.

Напомним, Рахим Стерлинг может перейти в каталонский клуб.