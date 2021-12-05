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«Барселона» готовит последнее предложение для Дембеле

Каталонцы надеются, что вингер ответит до конца года
Футбол Примерa (Испания)
12:51
«Барселона» готовит последнее предложение для Дембеле
Усман Дембеле / фото - Getty Images

Будущее вингера «Барселоны» Усмана Дембеле все еще остается неопределенным.

По информации портала Diario Sport, клуб и игрок не могут договориться о новом контракте. Каталонцы понимают, что не могут позволить 24-летнему французу уйти просто так, потому что на данный момент на рынке не так много вариантов для замены.

Источник сообщает, что сейчас «Барса» готовит еще один контракт, который станет последним предложением для Дембеле. Если игрок не даст ответ до 31-го декабря, каталонцы сочтут это сигналом об уходе.

Сам Дембеле утверждает, что счастлив в клубе и хочет остаться. Но агент игрока активно ведет переговоры с топами АПЛ и Серии А. Срок контракта француза истекает летом 2022 года.

Напомним, «Барселона» хотела включить Дембеле в сделку по Торресу.

Михаил Рыбак
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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