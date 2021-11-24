«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью. Это лишило «Динамо» евровесны

Последний матч киевлян в Португалии будет лишь формальностью

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В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Бенфику».

Каталонская команда начала активнее, и в первом тайме имела несколько классных шансов для гола, но команды ушли на перерыв с нолями на табло.

Отметим, что с первых минут в составе «Бенфики» играл украинец Роман Яремчук. У форварда был один убойный момент в 1-м тайме, который он не реализовал, а в начале 2-го тайма был заменен.

Во 2-м тайме картина на поле не изменилась, «Барселона» атаковала больше, а «Бенфика» изредка пыталась играть на контратаках.

Команды обменялись классными шансами в конце, но так и не забили. Эта ничья лишает «Динамо» евровесны. Перед последним туром киевляне последние в группе с 1-м очком, «Бенфика» – 3-я, имеет 5 баллов. «Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места, у команды Нагельсманна 15 очков. У «Барселоны» 7 баллов.

Лига чемпионов, 5-й тур

«Барселона» – «Бенфика» 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Сеферович, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).

Предупреждения: Гримальдо (35), Жоау Мариу (49), Пике (49).

Обзор матча: