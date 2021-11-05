«Сбор урожая» в Бундеслиге продолжается. «Бавария» переманит одного из лидеров «Боруссии Д»
«Барселона» и «Челси» заинтересованы в трансфере хавбека «Баварии»
25-летний француз не может договориться с клубом о продлении контракта
10:57
Кингсли Коман / Фото - eurosportХавбек «Баварии» Кингсли Коман может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sport Bild.
Сторонам не удается достичь соглашения о продлении контракта, который заканчивается в 2023 году.
25-летний игрок желает получать 20 млн евро в год вместо нынешних 10. Мюнхенский клуб не согласен на такие условия и предлагает 13 млн.
Агенты Комана рассматривают вариант с бесплатным уходом клиента по истечении срока договора. За ситуацией следят «Барселона» и «Челси», интересующиеся вингером.
В текущем сезоне Коман забил 2 гола в 5 матчах Бундеслиги.
Накануне «Бавария» потерпела самое крупное поражение в истории клуба.