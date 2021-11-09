«Барселона» и «Манчестер Сити» затеяли грандиозный обмен игроками

Клубы могут пойти на громкую сделку

Хосеп Гвардиола и Хави / фото - Goal

«Барселона» и «Манчестер Сити» могут провернуть громкую сделку по обмене футболистов, сообщает El Nacional.

«Горожане» намерены заполучить хавбека каталонцев Фрэнки Де Йонга. За него англичане готовы отдать вингера Рахима Стерлинга и доплатить еще 20 миллионов евро в придачу.

Ранее сообщалось, что новый тренер «сине-гранатовых» Хави хочет видеть 26-летнего нападающего в своей команде, но игрок перейдет только если испанец согласиться отдать одного из лидеров полузащиты.

В подписании Де Йонга заинтересован лично наставник МС Хосеп Гвардиола.

Напомним, ранее Хави признался, что вместо «Барселоны» мог оказаться в тренерском штабе одной из топ-сборных мира.