«Барселона» и «Наполи» не выявили победителя на «Камп Ноу»
В первом стыковом матче Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» победителя не выявили.
В середине первого тайма итальянская команда открыла счет – отличился Зьелински.
«Барселона» сумела сравнять счет во 2-м тайме, с пенальти первый гол в еврокубках за каталонскую команду забил Ферран Торрес.
1:1, все решится через неделю, 24-го февраля, в Неаполе.
Лига Европы, стыковые матчи
«Барселона» – «Наполи» 1:1
Голы: Ферран Торрес, 59, пен – Зьелински, 29
«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (Дест, 81), Пике, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Бускетс, 65), Нико Гонсалес (Гави, 65), Педри, Обамеянг (де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65), Ферран Торрес.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Малькюи, 84), Элмаз (Мариу Руй, 85), Инсинье (Унас, 72), Осимхен (Мертенс, 80).
Предупреждения: Замбо-Ангисса (39), Фабиан Руис (70), Мерет (90).
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