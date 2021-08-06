Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 9
Футбол (7 событий из 37) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт 0:0 Окончен
18:45 Яблонец - Селтик 2:4 Окончен
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн 1:0 Окончен
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон 1:1 Окончен
21:00 Мура - Жальгирис 0:0 Окончен
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован

«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры

Продажа акций не устроила боссов испанский грандов
Футбол Примерa (Испания)
08:53
«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры
Жоан Лапорта и Флорентино Перес / фото - Barca Blaugranes

Испанская Примера приняла решение продать 10% своих активов люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners за 2,7 миллиарда долларов.

90% от этой суммы должны получить клубы, и треть этих финансов они смогут внести в трансферный и зарплатный бюджет. Большего всего с этой сделки могли бы заработать «Реал» и «Барселона», получив приблизительно по 260 миллионов евро.

Но оба клуба не согласны с этим соглашением. Боссы грандов считают, что это решение повлечет за собой финансовые потери в ближайшие годы. Как подсчитали экономисты команд, в долгосрочной перспективе «Реал» и «Барселона» потеряют по 800 миллионов евро из-за продажи прав.

Испанские гранды выпустили на своих официальных сайтах заявления, где осудили действия президента Примеры Хавьера Тебаса, раскритиковав это решение и заявив, что оно сковывает клубы в плане продаж телевизионных прав на ближайшие 50 лет.

Как заявляют пресс-службы клубов, решение принималось без согласия самих команд, поэтому оно должно быть отменено.

Ранее сообщалось, что боссам «Барселоны» был поставлен ультиматум: или деньги за продажу прав, или продолжение сотрудничества с Европейской Суперлигой.

Напомним, «Барселону» покинул главный символ последнего десятилетия.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
09:30
Правила Примеры ни при чем? Месси сам принял решение покинуть «Барселону»
Правила Примеры ни при чем? Месси сам принял решение покинуть «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
08:15
«Барселона» не может регистрировать новых игроков
«Барселона» не может регистрировать новых игроков
Футбол Примерa (Испания)
07:59
Объявился первый кандидат на подписание Месси
Объявился первый кандидат на подписание Месси
Футбол Лига 1 (Франция)
5 августа 21:26
Шок. «Барселона» объявила о расставании с Месси
Тема дня Шок. «Барселона» объявила о расставании с Месси
Футбол Примерa (Испания)
5 августа 21:03
«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести одного из лидеров «Манчестер Сити»
«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести одного из лидеров «Манчестер Сити»
Футбол Примерa (Испания)
5 августа 16:57

Новости: Футбол

Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Лига чемпионов UEFA
10:36
«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
Серия А (Италия)
10:32
Яремчук присоединился к «Бенфике» и готовится с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
Яремчук присоединился к «Бенфике» и готовится с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
Украинские легионеры
10:26
Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»
Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»
Премьер-Лига (Англия)
10:16
Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
В Европе
10:08
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Примерa (Испания)
09:30
Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента
Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента
Серия А (Италия)
09:21
Денисов: «Маловероятно, что Ребров сейчас возглавит сборную»
Денисов: «Маловероятно, что Ребров сейчас возглавит сборную»
Сборная Украины
09:08
«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры
«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры
Примерa (Испания)
08:53
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости