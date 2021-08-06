«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры

Продажа акций не устроила боссов испанский грандов

Жоан Лапорта и Флорентино Перес / фото - Barca Blaugranes

Испанская Примера приняла решение продать 10% своих активов люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners за 2,7 миллиарда долларов.

90% от этой суммы должны получить клубы, и треть этих финансов они смогут внести в трансферный и зарплатный бюджет. Большего всего с этой сделки могли бы заработать «Реал» и «Барселона», получив приблизительно по 260 миллионов евро.

Но оба клуба не согласны с этим соглашением. Боссы грандов считают, что это решение повлечет за собой финансовые потери в ближайшие годы. Как подсчитали экономисты команд, в долгосрочной перспективе «Реал» и «Барселона» потеряют по 800 миллионов евро из-за продажи прав.

Испанские гранды выпустили на своих официальных сайтах заявления, где осудили действия президента Примеры Хавьера Тебаса, раскритиковав это решение и заявив, что оно сковывает клубы в плане продаж телевизионных прав на ближайшие 50 лет.

Как заявляют пресс-службы клубов, решение принималось без согласия самих команд, поэтому оно должно быть отменено.

Ранее сообщалось, что боссам «Барселоны» был поставлен ультиматум: или деньги за продажу прав, или продолжение сотрудничества с Европейской Суперлигой.

Напомним, «Барселону» покинул главный символ последнего десятилетия.