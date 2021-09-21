«Барселона» интересуется еще одним голландцем

Де Лигт может оказаться в Испании

Фото: marca

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может оказаться в «Барселоне».

Каталонцы проявляют интерес к голландскому игроку, сообщает todofichajes.com. Он не слишком доволен положением в Италии и готов сменить команду.

Правда, за Де Лигта «Барсе» придется всерьез потратиться. За него хотят не менее 80 миллионов евро, что для каталонцев является проблемой.

Де Лигт провел два года в «Ювентусе» и начал свой третий сезон в клубе.

Сообщалось об интересе «Барсы» и к игроку «Лиона».