Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Барселоны»
«Барселона» интересуется еще одним голландцем
Де Лигт может оказаться в Испании
19:27
Фото: marca
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может оказаться в «Барселоне».
Каталонцы проявляют интерес к голландскому игроку, сообщает todofichajes.com. Он не слишком доволен положением в Италии и готов сменить команду.
Правда, за Де Лигта «Барсе» придется всерьез потратиться. За него хотят не менее 80 миллионов евро, что для каталонцев является проблемой.
Де Лигт провел два года в «Ювентусе» и начал свой третий сезон в клубе.
Сообщалось об интересе «Барсы» и к игроку «Лиона».
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