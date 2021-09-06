«Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника

Дест растянул связки

Фото: Marca

«Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника.

Повреждение получил Серджиньо Дест. Он травмировался в игре за сборную США с Канадой (1:1).

По предварительным данным, у американца диагностировано растяжение связок голеностопа. Сроки восстановления будут известны позже.

Если травма подтвердится, он пропустит около трех недель, сообщает Marca.

В этом сезоне Дест сыграл четыре матча за «Барселону», забив один мяч.