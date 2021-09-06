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«Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника
Дест растянул связки
12:57
Фото: Marca
«Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника.
Повреждение получил Серджиньо Дест. Он травмировался в игре за сборную США с Канадой (1:1).
По предварительным данным, у американца диагностировано растяжение связок голеностопа. Сроки восстановления будут известны позже.
Если травма подтвердится, он пропустит около трех недель, сообщает Marca.
В этом сезоне Дест сыграл четыре матча за «Барселону», забив один мяч.
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