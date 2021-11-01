«Барселона» хочет арендовать полузащитника МЮ

Каталонцы нуждаются в альтернативе Вейналдума

Донни ван де Бек / фото - The Sun

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Барселону». Об этом сообщает портал Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в подписании ван де Бека. «Сине-гранатовые» хотят арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа.

«Барселона» нуждается в игроке, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума, которого «Барселона» не смогла подписать прошлым летом. Как сообщает источник, ван де Бек – главный претендент на это место.

Напомним, Месси не против вернуться в «Барселону».