«Барселона» хочет избавиться от еще одного игрока

Каталонцы ищут для Пьянича новую команду

Миралем Пьянич / фото - Sempreinter

«Барселона» в ближайшее время продаст Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport, со ссылкой на свои источники.

По информации, каталонцы разочарованы показателями боснийца и уже подыскивают для хавбека новый клуб. Также сообщается, что «сине-гранатовые» готовы платить игроку половину зарплаты, если он перейдет в другую команду.

Пьянич пробыл в «Барселоне» всего год, отыграв 17 матчей за «сине-гранатовых» во всех чемпионатах.

Напомним, Лионель Месси вернулся в Барселону.