«Барселона» заинтересована в услугах игрока «Хетафе»
«Барселона» хочет избавиться от еще одного игрока
Каталонцы ищут для Пьянича новую команду
15:28
Миралем Пьянич / фото - Sempreinter
«Барселона» в ближайшее время продаст Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport, со ссылкой на свои источники.
По информации, каталонцы разочарованы показателями боснийца и уже подыскивают для хавбека новый клуб. Также сообщается, что «сине-гранатовые» готовы платить игроку половину зарплаты, если он перейдет в другую команду.
Пьянич пробыл в «Барселоне» всего год, отыграв 17 матчей за «сине-гранатовых» во всех чемпионатах.
Напомним, Лионель Месси вернулся в Барселону.
Комментарии 0