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«Барселона» хочет обменять Гризманна

А ведь француз должен был стать тем, кто заменит Месси после его ухода
Футбол Примерa (Испания)
19 мая 07:54
«Барселона» хочет обменять Гризманна
Антуан Гризманн / фото - AFP

«Барселона» намерена обменять своего форварда Антуана Гризманна на португальского хавбека «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Луи Кану.

«Знаю, что «Барселона» хотела бы обменять Гризманна на Феликса.

Интересы Феликса представляет его агент Мендеш, у которого хорошие отношения с Лапортой и Алемани».

Напомним, Лапорта анонсировал множество кадровых изменений в «Барселоне»

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Барселона (футбол) Антуан Гризманн

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