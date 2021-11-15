«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»

С Аспиликуэтой пока не продлили контракт

Фото: AS

«Барселона» начала следить за защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой.

32-летний игрок пока не продлил контракт с лондонцами. Он истекает в конце нынешнего сезона, сообщает ESPN.

Ситуацией хочет воспользоваться «Барса», которая намерена подписать игрока бесплатно. С ним могут начать переговоры уже в январе.

Сезар выступает за «Челси» с 2012-го года. В нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей, сделав два ассиста.

Отметим, что «Барса» на его позицию подписала Дани Алвеса.