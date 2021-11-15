«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»
«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»
С Аспиликуэтой пока не продлили контракт
18:17
Фото: AS
«Барселона» начала следить за защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой.
32-летний игрок пока не продлил контракт с лондонцами. Он истекает в конце нынешнего сезона, сообщает ESPN.
Ситуацией хочет воспользоваться «Барса», которая намерена подписать игрока бесплатно. С ним могут начать переговоры уже в январе.
Сезар выступает за «Челси» с 2012-го года. В нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей, сделав два ассиста.
Отметим, что «Барса» на его позицию подписала Дани Алвеса.
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