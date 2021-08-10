«Барселона» хочет продать проблемного хавбека в «Лейпциг» за 20 миллионов евро

Из-за трудностей с контрактом Мориба подвергся расистским оскорблениям

Илаиш Мориба / Фото: archyde.com

Хавбек «Барселоны» Илайш Мориба все еще не может договориться о новом контракте с каталонцами. Из-за проблем с продлением соглашения 18-летний полузащитник подвергся расистским оскорблениям.



Вероятно, Мориба не останется в стане «сине-гранатовых». Наибольший интерес к игроку проявляет «Лейпциг». «Барселона» готова отпустить Илайша этим летом за 15-20 миллионов евро, сообщает ESPN.

Напомним, что «Барселона» назначила нового капитана после ухода Лионеля Месси.