«Бетис» проиграл «Селтику» в результативном матче, но прошел в плей-офф Лиги Европы
«Барселона» хочет вернуть защитника из «Бетиса»
С Бартрой ведут переговоры
18 декабря 19:10
Фото: Marca
Защитник «Бетиса» Марк Бартра может оказаться в «Барселоне».
С 30-летним игроком уже ведутся переговоры. В команде его хочет видеть Хави, сообщает sport.es.
Пока желание защитника не известно, как и реакция «Бетиса». Своего игрока команда терять не захочет.
Бартра является воспитанником «Барселоны». Он покинул команду в 2013-м году, после чего ушел в «Боруссию» Дортмунд.
В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей.
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