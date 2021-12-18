«Барселона» хочет вернуть защитника из «Бетиса»

С Бартрой ведут переговоры

Фото: Marca

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может оказаться в «Барселоне».

С 30-летним игроком уже ведутся переговоры. В команде его хочет видеть Хави, сообщает sport.es.

Пока желание защитника не известно, как и реакция «Бетиса». Своего игрока команда терять не захочет.

Бартра является воспитанником «Барселоны». Он покинул команду в 2013-м году, после чего ушел в «Боруссию» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей.