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«Барселона» хотела включить Дембеле в сделку по Торресу. Гвардиола отказал
Наставник не хочет отпускать полузащитника?
10:59
Хосеп Гвардиола / фото - Getty Images
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Феррану Торресу.
По информации портала Esport3, каталонский клуб договорился с 21-летним испанцем, и теперь ведет переговоры с «горожанами».
Каталонцы предлагали включить в сделку Усмана Дембеле. Но, несмотря на слухи, которые появлялись ранее, тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола не желает отпускать Торреса, что затрудняет ход переговоров по трансферу.
Напомним, Дембеле может перейти в «Ньюкасл».
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