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«Барселона» может купить вратаря «Гранады»
22-летний игрок лишь недавно сменил клуб
11 октября 17:10
Фото: Marca
«Барселона» заинтересовалась вратарем «Гранады» Луишем Машимиану.
Каталонцы хотят пригласить нового голкипера, сообщает Mundo Deportivo. Он должен составить конкуренцию Марку-Андре тер Штегену.
В последнее время немец стал часто травмироваться и в этом сезоне пока не набрал форму. Машимиану может перейти в команду уже зимой.
Летом «Гранада» купила португальца за 4,5 миллиона евро у «Спортинга».
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