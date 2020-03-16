«Барселона» нашла замену Месси в «Манчестер Сити»
«Барселона» может летом усилиться защитником «Марселя» Камара
21-летний француз, вероятнее всего, окажется в Примере
15 марта 13:35
Бубакар Камара / Фото - psgtalk
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман назвал защитника «Марселя» Бубакара Камара главной трансферной целью в летнее межсезонье. Об этом сообщает Todo Fichajes.
Соглашение 21-летнего игрока с французским клубом истекает летом 2022 года. По информации источника, недавно защитник отклонил предложения «Марселя» о продлении контракта, выразив желание перейти в другой клуб.
Также в услугах Камара заинтересован «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что «Барселона» может расстаться с лидерами команды в летнее межсезонье.