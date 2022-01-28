«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» подготовила запасной вариант на тот случай, если не получится подписать нападающего «Атлетико» Альваро Морату.
Как сообщает AS, если подписание испанца сорвется, то «блаугранас» подпишут форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Хави не прочь видеть в своей команде габонца, так как считает, что его универсальность может помочь команде.
Но есть небольшая проблема – в последние месяцы футболист оказывается в эпицентре скандалов. Сначала он был лишен капитанской повязки и отстранен от матчей «Арсенала» из-за регулярных дисциплинарных проступков.
А после он прибыл в расположение Габона на матчи КАН, но незамедлительно был отправлен домой. Официальная причина – проблемы с сердцем. Но в СМИ сообщают, что здоровье форварда в порядке, а отправили его домой из-за того, что он вместе с другим габонцем прибыли в сборную в состоянии алкогольного опьянения.
В текущей кампании 32-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
Напомним, «Барселона» близка к подписанию лучшего дриблера в мире.
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