«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной

Нападающего отстранили от матчей клуба и отправили домой из стана сборной

Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - Arsenal FC

«Барселона» подготовила запасной вариант на тот случай, если не получится подписать нападающего «Атлетико» Альваро Морату.

Как сообщает AS, если подписание испанца сорвется, то «блаугранас» подпишут форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Хави не прочь видеть в своей команде габонца, так как считает, что его универсальность может помочь команде.

Но есть небольшая проблема – в последние месяцы футболист оказывается в эпицентре скандалов. Сначала он был лишен капитанской повязки и отстранен от матчей «Арсенала» из-за регулярных дисциплинарных проступков.

А после он прибыл в расположение Габона на матчи КАН, но незамедлительно был отправлен домой. Официальная причина – проблемы с сердцем. Но в СМИ сообщают, что здоровье форварда в порядке, а отправили его домой из-за того, что он вместе с другим габонцем прибыли в сборную в состоянии алкогольного опьянения.

В текущей кампании 32-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, «Барселона» близка к подписанию лучшего дриблера в мире.