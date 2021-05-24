«Барселона» может пригласить Артету на пост главного тренера

Испанец пока не намерен покидать свой клуб

Микель Артета / фото - Getty Images

«Барселона» может в следующем сезоне пригласить на пост главного тренера Микеля Артету, который сейчас возглавляет «Арсенал».

Как сообщает издание Маrса, этот вариант будет рассмотрен в случае увольнения Рональда Кумана и отказа Хави Эрнандеса.

Преимуществами Артеты в Каталонии считают то, что с 15 до 18 лет он находился в академии «блау-гранос». Также испанец долгое время работал вместе с Пепом Гвардиолой.

Как сообщает источник, Микель вряд ли согласится на предложение от «Барселоны», он хочет продолжить работу в «Арсенале».

Ранее стало известно, что один из лидеров лондонцев намерен покинуть клуб.