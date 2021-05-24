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«Барселона» может пригласить Артету на пост главного тренера
Испанец пока не намерен покидать свой клуб
21:28
Микель Артета / фото - Getty Images
«Барселона» может в следующем сезоне пригласить на пост главного тренера Микеля Артету, который сейчас возглавляет «Арсенал».
Как сообщает издание Маrса, этот вариант будет рассмотрен в случае увольнения Рональда Кумана и отказа Хави Эрнандеса.
Преимуществами Артеты в Каталонии считают то, что с 15 до 18 лет он находился в академии «блау-гранос». Также испанец долгое время работал вместе с Пепом Гвардиолой.
Как сообщает источник, Микель вряд ли согласится на предложение от «Барселоны», он хочет продолжить работу в «Арсенале».
Ранее стало известно, что один из лидеров лондонцев намерен покинуть клуб.
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