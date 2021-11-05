Кавани может стать игроком «Реала»
«Барселона» может приобрести Кавани на замену травмированному Агуэро
Каталонцы намерены усилиться уругвайцем в зимнее трансферное окно
14:38
Эдинсон Кавани / Фото - premierleague.сom«Барселона» намерена провернуть трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает Diaro AS.
«Кавани – цель, которую «Барселона» поставила перед собой, чтобы заменить длительное отсутствие Агуэро».
Как утверждает источник, каталонский клуб нацелился на 34-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав в отсутствие Серхио Агуэро. Аргентинский нападающий выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Соглашение уругвайского футболиста с МЮ рассчитано до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость Кавани в 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Эдинсон сыграл 8 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Реал» начал борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед».
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king- ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.