Пике: «Барселона» – семья. С зарплатой я сделал ровно то, что должен был»
«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
«Арсенал» не против попрощаться с дуэтом форвардов
10:58
Обамеянг и Ляказетт / Фото - bleacherreport«Барселона» продолжает следить за двумя нападающими лондонского «Арсенала» – габонцем Пьером-Эмериком Обамеянгом и французом Александром Ляказеттом.
«Арсенал» намерен распрощаться с дуэтом форвардов, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Об этом сообщает Sport.es.
«Барселона» таким образом может воспользоваться ситуацией, но, чтобы совершить трансфер, ей придется избавиться от кого-то из своих игроков.
Обамеянг оценивается в €25 миллионов, Ляказетт – в €28 миллионов.
Ранее сообщалось, что «канониры» не будут удерживать Обамеянга, если им предложат адекватную цену трансфера.
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