«Барселона» включилась в борьбу за Холанда
«Барселона» может расстаться с лидерами уже этим летом
Новый президент каталонцев планирует масштабную трансферную компанию
Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо / Фото: Getty Images
«Барселону» ждет масштабная перестройка в летнее трансферное окно.
Клубу необходимо расстаться с несколькими футболистами, поскольку новый президент каталонцев Жоан Лапорта хочет подписать форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, защитника «Баварии» Давида Алабу и еще нескольких игроков.
As пишет, что будущее нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселоне» находится под вопросом. Клуб хочет подписать новичков на деньги, заработанные с трансферов.
Форвард «сине-гранатовых» заявил, что он счастлив в клубе и не планирует уходить.
Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.
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