«Барселона» может расстаться с лидерами уже этим летом

Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо / Фото: Getty Images

«Барселону» ждет масштабная перестройка в летнее трансферное окно.

Клубу необходимо расстаться с несколькими футболистами, поскольку новый президент каталонцев Жоан Лапорта хочет подписать форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, защитника «Баварии» Давида Алабу и еще нескольких игроков.

As пишет, что будущее нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселоне» находится под вопросом. Клуб хочет подписать новичков на деньги, заработанные с трансферов.

Форвард «сине-гранатовых» заявил, что он счастлив в клубе и не планирует уходить.

Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.