Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»
Каталонский клуб не рассчитывает на боснийского хавбека
11:21
Миралем Пьянич / Фото - goal.comБоснийский полузащитник Миралем Пьянич может вновь вернуться в Серию А и продолжить карьеру в «Ювентусе» на правах двухлетней аренды, которую частично профинансирует «Барселона». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
31-летний хавбек не смог заиграть в основе каталонской команды. В минувшем сезоне Пьянич сыграл за «Барселону» в Ла Лиге лишь в 19 матчах, при этом не отметившись результативными действиями.
Напомним, руководство «Барселоны» хочет избавиться от нескольких игроков, в том числе от своего самого дорогого актива Филиппе Коутиньо.
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