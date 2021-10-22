А деньги брать откуда? «Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»
«Барселона» может заменить Кумана тренером «Атлетика»
Баски хотят удержать наставника у руля команды
12:25
Фото: AS
«Барселона» интересуется главным тренером «Атлетика» Марселино.
Он один из кандидатов на замену нынешнему тренеру Рональду Куману. У Марселино хорошие отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой.
Из-за этого, «Атлетик» начал работу по продлению контракта со своим наставником. Новое соглашение будет рассчитано еще на два года с увеличением зарплаты, сообщает todofichajes.com.
Куман не будет уволен из «Барселоны» в ближайшее время, поэтому переговоры между клубом и тренером басков пока нет. Впрочем, все может изменится, если «Барса» не улучшит свои результаты.
В свое время из «Атлетика» в «Барселону» ушел Эрнесто Вальверде.
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