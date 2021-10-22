«Барселона» может заменить Кумана тренером «Атлетика»

Баски хотят удержать наставника у руля команды

Фото: AS

«Барселона» интересуется главным тренером «Атлетика» Марселино.

Он один из кандидатов на замену нынешнему тренеру Рональду Куману. У Марселино хорошие отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой.

Из-за этого, «Атлетик» начал работу по продлению контракта со своим наставником. Новое соглашение будет рассчитано еще на два года с увеличением зарплаты, сообщает todofichajes.com.

Куман не будет уволен из «Барселоны» в ближайшее время, поэтому переговоры между клубом и тренером басков пока нет. Впрочем, все может изменится, если «Барса» не улучшит свои результаты.

В свое время из «Атлетика» в «Барселону» ушел Эрнесто Вальверде.