«Барселона» начала поиски замены Куману

Тренеру пока ничего не угрожает

Фото: Marca

«Барселона» начала поиски нового главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.

Клуб разочарован разгромом от «Баварии» (0:3) на своем поле. Рональд Куман потерял часть поддержки в руководстве клуба.

Впрочем, голландцу пока ничего не угрожает. Впрочем, если дела клуба и результаты команды не улучшаться, тогда Куману будет за что волноваться.

Поэтому, «Барса» начала искать возможные варианты замены. Не исключен вариант, при котором он доработает нынешний сезон и покинет команду.

Куман работает в клубе второй год.