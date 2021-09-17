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«Барселона» начала поиски замены Куману
Тренеру пока ничего не угрожает
19:53
Фото: Marca
«Барселона» начала поиски нового главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.
Клуб разочарован разгромом от «Баварии» (0:3) на своем поле. Рональд Куман потерял часть поддержки в руководстве клуба.
Впрочем, голландцу пока ничего не угрожает. Впрочем, если дела клуба и результаты команды не улучшаться, тогда Куману будет за что волноваться.
Поэтому, «Барса» начала искать возможные варианты замены. Не исключен вариант, при котором он доработает нынешний сезон и покинет команду.
Куман работает в клубе второй год.
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