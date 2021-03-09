Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону» в этом году
«Барселона» намерена продать Коутиньо в летнее трансферное окно
Лапорта хочет сократить финансовые затраты клуба
Филиппе Коутиньо / Фото - apnews.com
«Барселона» готова продать бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.
Новоиспеченный президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить финансовые затраты и уже дал установку приступить к поискам возможных покупателей для 28-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Барселона» задолжала другим клубам 126 млн евро.
А тем временем каталонцы намерены приобрести Давида Алабу.
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