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«Барселона» намерена продать Коутиньо в летнее трансферное окно

Лапорта хочет сократить финансовые затраты клуба

Футбол Примерa (Испания)
9 марта 2021г. 17:21
«Барселона» намерена продать Коутиньо в летнее трансферное окно
Филиппе Коутиньо / Фото - apnews.com
«Барселона» готова продать бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

Новоиспеченный президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить финансовые затраты и уже дал установку приступить к поискам возможных покупателей для 28-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» задолжала другим клубам 126 млн евро.

Владимир Кириченко

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Барселона (футбол) Жоан Лапорта Филиппе Коутиньо

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