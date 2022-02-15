Хави: «Барселона» спасла ничью на последних секундах, но это была победная для нас игра»
«Барселона» намерена провернуть трансфер защитника «Лиона»
Каталонцы намерены усилить оборонительную линию команды
08:38
Джейсон Денайер / Фото - UEFAЗащитник «Лиона» Джейсон Денайер может оказаться в рядах «Барселоны». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Каталонский клуб намерен усилить линию обороны этим летом, а 26-летний бельгиец является одним из кандидатов на роль нового защитника «сине-гранатовых».
В текущем сезоне Денайер сыграл 17 матчей за «Лион», записав в свой актив 3 гола и 1 результативную передачу. Ранее в услугах игрока был заинтересован мадридский «Реал».
Накануне главный тренер «Барселоны» Хави назвал главную задачу команды до конца сезона.
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