«Барселона» нашла потенциальную замену Жерару Пике

Каталонцы заинтересованы в услугах защитника «Аякса»

Лисандро Мартинес / фото - Getty Images

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес попал в сферу интересов испанской «Барселоны», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, каталонцы активно ищут замену защитнику Жерару Пике, который в скором времени повесит бутсы на гвоздь. Аргентинский защитник – идеальный вариант, по мнению боссов «сине-гранатовых».

23-летний Мартинес – воспитанник аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз». В «Аякс» защитник перешел из «Дефенсы» в 2019 году за 7 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с нидерландским клубом действует до 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, отметившись голом и тремя голевыми передачами. На счету защитника также шесть матчей в Лиге чемпионов и голевая передача.

Напомним, «Барселона» продолжает снижать зарплаты игрокам, чтобы заявить Феррана Торреса.