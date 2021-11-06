«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае

Футболист уже выступал в испанском чемпионате

Седрик Бакамбу / фото - Goal

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выбыл на несколько месяцев, и в каталонском клубе ищут ему замену.

Как сообщает издание AS, «блаугранас» разыскали вариант в китайском чемпионате – в клубе рассматривают приглашение форварда «Бейцзин Гоань» Седрика Бакамбу.

«Сине-гранатовые» уже обращались к этому варианту летом, но боссы китайского клуба потребовали за игрока непосильную для кризисной каталонской команды сумму.

Но этой зимой у конголезского футболиста истекает контракт с клубом, и он сможет перейти на правах свободного агента.

У форварда есть опыт выступлений в испанской Примере, так как он выступал за «Вильярреал» с 2015-го по 2018-й год.

В текущей кампании нападающий забил 5 мячей и оформил 1 ассист в 13-ти матчах.

Напомним, «Барселона» расстанется с форвардом, которого в команду привел Куман.