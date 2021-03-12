«Барселона» нашла замену Месси в «Манчестер Сити»

Серхио Агуэро / Фото: Twitter

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может оказаться в «Барселоне» летом, сообщает ESPN.

По информации источника, «Барселона» намерена пригласить 32-летнего аргентинца в команду в случае если Лионель Месси покинет «сине-гранатовых».

Боссы «Барселоны» считают, что Агуэро сможет стать лидером команды и заменить Месси. Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается летом 2021-го года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении Эрлинга Холанда.