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«Барселона» нашла замену Месси в «Манчестер Сити»
Агуэро может переехать в Каталонию летом
Серхио Агуэро / Фото: Twitter
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может оказаться в «Барселоне» летом, сообщает ESPN.
По информации источника, «Барселона» намерена пригласить 32-летнего аргентинца в команду в случае если Лионель Месси покинет «сине-гранатовых».
Боссы «Барселоны» считают, что Агуэро сможет стать лидером команды и заменить Месси. Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается летом 2021-го года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении Эрлинга Холанда.
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