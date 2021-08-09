«Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси

Аргентинец носил повязку на протяжении трех лет

Лионель Месси с капитанской повязкой / фото - Barca Blaugranes

После ухода из клуба легендарного форварда Лионеля Месси «Барселона» назначила новых капитанов на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт каталонцев.

По традиции, капитаном «блаугранас» становится тот игрок, который дольше всех носит «сине-гранатовую» футболку. Раньше этим игроком был собственно сам Месси, который выступал за каталонцев с 2003 года.

Теперь же главным долгожителем команды и соответственно капитаном стал Серхио Бускетс, который является «кулес» с 2008.

Следующими в этом списке числятся Жерар Пике (вернулся в клуб из МЮ в 2008), Серджи Роберто (выступает за первую команду с 2010) и Жорди Альба (перешел из «Валенсии» в 2012).