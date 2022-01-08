«Барселона» не будет платить зарплату Коутиньо до конца сезона

Полузащитник уехал в «Астон Виллу» на правах аренды

Филиппе Коутиньо / фото - Getty Images

«Барселона» не будет платить зарплату полузащитнику Филиппе Коутиньо, который до конца сезона выступает на правах аренды за «Астон Виллу», сообщает Catalunya Radio.

Бирмингемцы взяли на себя примерно 65% зарплаты бразильца. При этом «Барселона» не будет платить ему оставшиеся 35%, так как сам игрок согласился на понижение оклада.

«Барселона» арендует Антони Марсьяля из-за остановки прогресса в переговорах с Альваро Моратой.