Пике – о поражении от «Атлетико»: «У «Барселоны» не одна проблема, их несколько»
«Барселона» не может обыграть «Атлетико» на протяжении 5-ти матчей
Серия длится с января 2020-го года
3 октября 14:16
Фото: Twitter Атлетико
«Барселона» не может обыграть мадридский «Атлетико» на протяжении 5-ти матчей.
В 8-м туре чемпионата Испании каталонская команда уступила «матрасникам» (0:2).
В предыдущих четырех матчах между командами были зафиксированы две победы «Атлетико» и две ничьи. Последний раз «Барселона» выигрывала у «Атлетико» в январе 2020-го года.
Напомним, «Барселона» добыла лишь одну победу в последних 6-ти матчах.
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