Объявился первый кандидат на подписание Месси
«Барселона» не может регистрировать новых игроков
Проблемы будут не только с Месси
07:59
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес в своем Twitter сообщил, что «Барселона» не сможет регистрировать новых футболистов.
«Реальная ситуация такова, что обеспечить сейчас невозможно не только регистрацию Месси, но и новых футболистов.
Учитывая текущие правила, у «Барселоны» будут проблемы, если она не избавится от части игроков. Такова суровая реальность для «Барселоны» в сезоне-2021/22».
Напомним, «Барселона» официально объявила об уходе форварда Лионеля Месси из клуба.
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