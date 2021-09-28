«Барселона» не смогла купить форварда середняка Ла Лиги

«Лас-Пальмас» не отпустил своего таланта

Фото: Marca

«Барселона» летом хотела приобрести форварда «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро.

17-летний игрок считается большим талантом в Испании и ему прогнозируют большое будущее. «Барса» делала запрос по футболисту.

Впрочем, каталонцы получили резкий отказ от них. Молейро не намерены продавать и видят в нем будущего лидера команды.

Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» предпримет еще одну попытку подписать игрока. На его счету уже один мяч в этом сезоне.

Также «Барселона» может подписать форварда МЮ.