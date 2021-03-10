«Барселона» не смогла сотворить камбэк с ПСЖ и покинула турнир

Фото: twitter.com/PSG

ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл дома вничью с «Барселоной».

Каталонцы активно начали встречу, получив два момента. Удар Дембеле взял Навас, а Месси не хватило полметра, чтобы переправить мяч в ворота.

А вот ПСЖ забил. Икарди заработал пенальти, который реализовал Мбаппе. Тут же Месси классным ударом быстро сравнял счет, а концу тайма получил еще и шанс на пенальти, но обыграть Навасу аргентинцу не удалось.

Во втором тайме ПСЖ успешно убил игру, хотя несколько моментов «Барса» имела, но на высоте был Навас. В итоге, ПСЖ прошел в четвертьфинал.

1:0

1:1

Незабитый пенальти Месси

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч:

ПСЖ – «Барселона» 1:1. Первый матч: 4:1

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) – Месси, 37

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци (Дагба, 77), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Гуйе (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Тринкау, 66), Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 78), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн, Месси.

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