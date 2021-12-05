«Барселона» готовит последнее предложение для Дембеле
«Барселона» не сможет рассчитывать на Фати в матче ЛЧ против «Баварии»
Вингер восстанавливается после травмы мышцы левого бедра
13:49
Анссумане Фати / фото - Getty Images
Восстановление вингера «Барселоны» Анссумане Фати затягивается, сообщает портал AS.
По информации источника, Хави не сможет рассчитывать на игрока в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 8-го декабря. В лучшем случае он сможет вернуться через две недели и сыграть против «Эльче» на «Камп Ноу».
Отметим, что Фати получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра еще 6-го ноября, в матче с «Сельтой» (3:3).
Напомним, «Барселона» до конца года сделает еще одно предложение Дембеле.
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