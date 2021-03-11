«Барселона» не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2007-го года

Лионель Месси / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ и «Барселона» сыграли вничью (1:1), но каталонский клуб покинул турнир по сумме двух встреч (2:5).

Как сообщает Opta, «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала впервые с сезона 2006/07. Тогда каталонскую команду выбил «Ливерпуль». После этого «Барселона» ни разу не покидала турнир столь рано, доходя хотя бы до четвертьфинала.

Напомним, впервые с 2005-го года и Криштиану Роналду, и Лионель Месси не вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов со своими командами.