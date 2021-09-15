«Бавария» стартовала в ЛЧ с разгрома «Барселоны» в группе «Динамо»
«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии»
Каталонцы крупно уступили сопернику
09:28
Фото: FCB
«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
За весь матч каталонцы ни разу не пробили в створ ворот соперника. Такое случилось впервые за 17 лет, сообщает Opta.
В сезоне 2003/04 «Барселона» не играла в ЛЧ, однако статистика ведется именно с того сезона.
Также «Барселона» впервые за 24 года проиграла в первом матче ЛЧ. Каталонцы – в одной группе с «Динамо».
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