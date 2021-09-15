«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии»

Каталонцы крупно уступили сопернику

Фото: FCB

«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За весь матч каталонцы ни разу не пробили в створ ворот соперника. Такое случилось впервые за 17 лет, сообщает Opta.

В сезоне 2003/04 «Барселона» не играла в ЛЧ, однако статистика ведется именно с того сезона.

Также «Барселона» впервые за 24 года проиграла в первом матче ЛЧ. Каталонцы – в одной группе с «Динамо».