«Барселона» ни разу не ударила в створ ворот за два матча ЛЧ

Каталонцы без шансов проиграли обе стартовые игры

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Во втором матче группового этапа ЛЧ «Барселона» разгромно уступила «Бенфике» (0:3).

В первом туре каталонцы также пропустили три безответных мяча, только уже от «Баварии».

За две игры «блаугранас» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

С 0 пунктами каталонская команда идет на последнем месте в своей группе. Лишь на один балл впереди киевское «Динамо», добывшее в первом туре ничью с «орлами».

Напомним, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал свое будущее в клубе.