Куман – о 0:3 от «Бенфики»: «Мое будущее не в моих руках»
«Барселона» ни разу не ударила в створ ворот за два матча ЛЧ
Каталонцы без шансов проиграли обе стартовые игры
10:48
фото - FC Barcelona
Во втором матче группового этапа ЛЧ «Барселона» разгромно уступила «Бенфике» (0:3).
В первом туре каталонцы также пропустили три безответных мяча, только уже от «Баварии».
За две игры «блаугранас» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.
С 0 пунктами каталонская команда идет на последнем месте в своей группе. Лишь на один балл впереди киевское «Динамо», добывшее в первом туре ничью с «орлами».
Напомним, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал свое будущее в клубе.
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